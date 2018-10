Beatrix verrast iedereen door defilé af te nemen in déze outfit

Prinses Beatrix heeft zondagmiddag samen met haar labrador Asher een militair defilé afgenomen bij kasteel Drakensteyn. Bij de toegangspoort van haar kasteel stond de prinses samen met haar zwarte labrador en begroetten zij de stoet ruiters.

De groep militaire ruiters trok door het Gooi en legde de route af die gereden werd tijdens de Olympische Spelen in 1928. De ruiters liepen over de Gooise Heide en door de Eemlandse bossen en daarbij kon een bezoekje aan Beatrix in Lage Vuursche niet ontbreken.

Vrijetijdsoutfit

Met een pastel blauwe mantel, wijde zwarte pantalon en zwarte instappers ziet Beatrix er zelfs in haar vrije tijd bijzonder sierlijk uit. De prinses staat natuurlijk bekend om haar outfits met eigen signatuur en uitstraling, en zelfs haar vrijetijdsoutfits voldoen daar dus aan.

Paarden

Dat de prinses gek is op paarden, wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Als jong meisje reed ze al veel paard en ook samen met echtgenoot prins Claus maakte ze veel ritjes. Een hobby die ook Claus koesterde.

