Over déze gebeurtenis in Beatrix' leven wordt een musical gemaakt

Wie vóór een bepaalde tijd geboren is, kan zich nog herinneren dat prinses Beatrix in 1965 een bezoek bracht aan, jawel, de Amsterdamse Wallen.

Het roemruchte bezoek wordt nu het onderwerp van een heuse musical. Prinses Beatrix maakte destijds als koningin onder leiding van heilsoldate majoor Alida Bosshardt kennis met de rosse buurt en de problemen die daar speelden. Het feit dat ze als staatshoofd over de Wallen wandelde, werd wereldnieuws.

Bosshardt & Beatrix, de musical

Het duurt nog even voor we de voorstelling kunnen bewonderen; over anderhalf jaar wordt Bosshardt & Beatrix, de musical in de Nederlandse theaters verwacht. Annick Boer gaat de rol van Majoor Bosshardt vervullen, Joke Bruijs die van hoerenmadam Greet. Wie de rol van onze Bea gaat vervullen blijft nog even spannend…