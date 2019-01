Prinses Beatrix heeft samen met prinses Margarita de tijd van haar leven

Een heerlijke dag voor prinses Beatrix. Samen met haar nichtje, prinses Magarita, was ze bij Jumping Amsterdam. Een paardensportevenement: en laat Beatrix daar nou groot fan van zijn.

De foto’s liegen er dan ook niet om: wat een pret heeft ze gehad.

Advertentie

Ze bezoeken het concours wel vaker samen, maar vandaag was het ontzettend spannend. Dit was de 60e editie van het paardenevenement in de RAI. De 46-jarige prinses Margarita is de dochter van prinses Irene. Ze heeft een tweelingbroer, Jaime, die een minuut na haar is geboren.

Ze is altijd al dol geweest op paarden. “Ik ben een paar keer erg hard gevallen, daarna was ik bang en beperkte ik me tot het verzorgen van een paar kleine pony’s. Toen ik een jaar of acht, negen was, ben ik weer in de manege gaan rijden”, vertelt Margarita over haar jeugd. “Toen ik zestien was, moest ik op zaterdag als verkoopster in een kledingwinkel werken om mijn hobby te kunnen betalen,” vertelde ze eerder aan Beau Monde. “Mijn moeder was daar strikt in: ‘Als je iets wil, moet je ervoor werken’ en daar had ze gelijk in.”

En ach, deze blije foto’s zijn uiteraard goud waard:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: ANP