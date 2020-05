Déze 2 gasten zou Beau dolgraag aan tafel willen hebben

Beau van Erven Dorens weet wel wie hij aan tafel zou willen hebben bij zijn talkshow Beau. Als het aan hem ligt interviewt hij binnenkort onze minister-president Mark Rutte én onze koningin Máxima.

Dat vertelt Beau aan het blad Televizier.

Droomgasten

“Ik heb een keur aan mensen die ik zou willen spreken. Mark Rutte en Máxima bijvoorbeeld. Met haar zou ik graag willen kletsen over haar goede initiatieven, zoals het beperken van schulden in Nederland”, laat Beau weten. Volgens de Mediacourant is het een slimme zet van Beau, om dit zo in het blad op te laten schrijven: “Kennelijk hoopt Beau dat Máxima meeleest, want in werkelijkheid is het beperken van schulden in Nederland natuurlijk wel het láátste waar hij met de koningin over wil praten. Het lijkt een strategische uitspraak: om mensen van het koninklijk huis te strikken.” Koningin Máxima zou namelijk alleen in de media willen spreken als ze het over haar werk bij de Verenigde Naties kan hebben. Net zoals prinses Laurentien dat alleen doet als het over laaggeletterdheid gaat.

Hoogtepunten

Hoewel Beau nog een hoop mooie wensen heeft, is hij ook tevreden met de interviews die hij tot nu toe heeft mogen doen. Zo vond hij de interviews met Marco van Basten, Ronald Koeman en Wopke Hoeksta hoogtepunten. Wat hij eeuwig zonde vindt? “Dat ik Rutger Hauer nooit heb kunnen interviewen, vind ik nog steeds heel jammer. Ik was enorm fan van hem. Hij was zo’n spannende man, de grootste ster die we ooit gehad hebben”, aldus de presentator.

Bron: Mediacourant. Beeld: RTL