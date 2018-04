Beau over zijn nieuwste aflevering van 'Beau Five Days Inside': "Elke nacht hoorde ik een jongetje huilen"

Beau van Erven Dorens raakt momenteel veel mensen met zijn nieuwe documentaires van ‘Beau Five Days Inside’.

De afgelopen afleveringen trokken meer dan een miljoen kijkers per keer. Aanstaande dinsdag is de volgende aflevering te zien.

Verdriet

Beau vertelt daar nu alvast wat over in het AD. In Rotterdam bezoekt hij een week lang brandwondencentrum ‘Het Maasstad’. “In het brandwondencentrum lag Mohamed, een jochie van een jaar dat kokend theewater over zich heen had gekregen. Elke nacht hoorde ik hem huilen. Ik heb ook kinderen, iets ouder weliswaar, maar ik heb geen seconde nodig om te weten hoe dit voelt. Voor dat jongetje, voor de ouders. En als je dan ziet welk engelengeduld de verplegers daar betrachten om elke dag dat verband te verwisselen… Ongelooflijk. Het personeel, ik heb zoveel bewondering gekregen. Ze worden bedreigd, mensen sterven onder hun handen, en zo rijkelijk worden ze niet betaald.”

Bron: AD. Beeld: Twitter