Beau van Erven Dorens dolblij met komst Eva Jinek: "Ik kan veel van haar leren"

Een week geleden maakte Eva Jinek bekend over te stappen naar RTL. Direct werd ook bekend gemaakt dat zij samen met Beau van Erven Dorens de late avondshow zal presenteren. Beau reageert nu op deze toekomstige samenwerking.

Beau wist al een tijdje dat het speelde. Hij laat weten ontzettend enthousiast te zijn over de komst van Eva. De presentator vertelt aan Nu.nl: “We waren natuurlijk al langer in gesprek daarover en ik ben dolblij dat ze komt. Hartstikke leuk. Het is een vrouw van wie ik veel van kan leren en een mooie collega om mee af te wisselen.”

Verdeling

Maar hoe die verdeling eruit gaat zien, dat ligt er volgens Beau nog aan hoe de komende maanden zullen verlopen: “Als ik het tot de Kerst red, dan blijven we ermee doorgaan en dan hoop ik dat we gewoon gaan afwisselen. Ik zie het een beetje voor me zoals Pauw en Jinek dat altijd deden. Ik ga er gewoon maar van uit dat het goed gaat, dan gaat Eva een paar maanden doen en dan ik weer een paar maanden.” aldus de presentator.