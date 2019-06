‘Beau en de veteranen’ zorgt opnieuw voor kippenvel bij kijkers

Beau van Erven Dorens heeft opnieuw een gevoelige snaar weten te raken met zijn programma ‘Beau en de veteranen’. In de derde aflevering is te zien hoe de veteranen afscheid moeten nemen van een overheersende negatieve emotie uit het verleden om verder te kunnen gaan. De emoties die hierbij komen kijken maken bij de kijkers diepe indruk.

Op Twitter stromen de positieve reacties en steunbetuigingen binnen. “Ik houd het niet droog, zo veel kippenvel”, reageert iemand respectvol op Twitter. Een ander schrijft: “Jullie zijn toppers – ook al voel of vind je dat zelf niet.”

Zwaar getraumatiseerd

In Beau en de veteranen neemt Beau zeven getraumatiseerde oorlogsveteranen mee op een wandeltocht in Noorwegen. De veteranen hebben één ding met elkaar gemeen: ze lijden aan een post traumatische stress stoornis (PTSS) die ze hebben overgehouden aan hun tijd in het oorlogsgebied. De veteranen worstelen nog dagelijks met hun PTSS. Zo ziet Roger nog elke dag beelden voor zich van de oorlog in Srebrenica. Hoewel hij dolgraag een goede vader en man wil zijn voor zijn zoontje en zijn partner Suus, lukt hem dit niet altijd.

Reacties Twitter

Het dagelijkse gevecht van de veteranen maakt diepe indruk op de kijkers, zo is te lezen op Twitter:

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan echt alleen maar stil zijn en aandachtig luisteren. En m’n tranen wegslikken. Ik gun die gasten de wereld. #beauendeveteranen — Kelsey Obdeijn (@kelseyobdeijn) 11 juni 2019

Weer diep onder de indruk van #beauendeveteranen en de mensen die aan het programma meewerken. Voor het leven getekend door gruweldaden waarvan de doorsnee Nederlander geen flauw benul heeft. We zijn collectief verplicht deze veteranen de noodzakelijke ondersteuning te bieden! pic.twitter.com/9OXDg1LTSV — Elsschot🇳🇱🌳🌲🇪🇺 (@marcelbar8) 11 juni 2019

Ik dacht dat ik met meer afstand kon kijken… maar wat komt het toch nog hard binnen. Die strijd, die onmacht, het verdriet..😢 #beauendeveteranen #expartnervan — Corrie (@cono70) 11 juni 2019

Mooie aflevering van #Beauendeveteranen. Ruwe, pijnlijke, naakte verhalen van veteranen met een rafeltje. Respectvol in beeld gebracht. Kijkvoer voor Burgertje. — RIK (@RixWoord) 12 juni 2019

#beauendeveteranen @BeauvanED ik houd het niet droog, zo veel kippenvel. Wat wil ik hun allemaal gewoon een knuffel geven. Niet dat het iets oplost, ben ik me bewust van. — Famke Stienstra (@famkestienstra) 11 juni 2019

Diep respect voor de veteranen van het programma #beauendeveteranen. Jullie zijn toppers -ook al voel of vind je dat zelf niet.#PTSS — JFS (@JanFeiko) 11 juni 2019

Bron: Videoland, Twitter. Beeld: Videoland