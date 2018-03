Beau van Erven Dorens houdt het (wederom) niet droog in 'Five days inside'

Meer dan een miljoen mensen zagen Beau gisteravond weer ontzettend meeleven in een aflevering van zijn documentaireserie ‘Five days inside’.

Deze week ging Beau van Erven Dorens naar Harreveld, een gesloten inrichting voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Hij sprak met kinderen, die ondanks hun leeftijd vastzitten voor zware vergrijpen als poging tot doodslag en het dealen van drugs. Zoals Burak (niet zijn echte naam), die op zijn vijftiende een steen pakte en iemand ermee probeerde te vermoorden.

Dinsdag Five Days Inside in instelling voor gesloten jeugdzorg ‘t Anker in Harreveld. #BFDI #rtl4 pic.twitter.com/fh9EyqKQjm — Beau v Erven Dorens (@BeauvanED) 19 maart 2018

Aan het einde van een aflevering vol ellende houdt Beau het dan ook niet helemaal droog. Zijn eigen kroost heeft ongeveer dezelfde leeftijd als de jongeren die vastzitten en dat valt hem zwaar. “Mijn kinderen liegen ook zo vaak, net zoals de pubers hier.”

Beau is ondersteboven van wat ze op hun jonge leeftijd al te verstouwen krijgen én boos. Maar dan op hun ouders: “Dat je je kinderen achterlaat achter slot en grendel. Daar horen ze niet. Je zet een kind op de wereld, doe er dan wat aan, kom op. Ik gun deze kinderen allemaal zo erg een paar ouders.”

Kijkers waren onder de indruk.

Had nooit zo’n hoge pet op van Beau. Maar #BFDI is echt een mooi programma. In welke inrichting hij ook is, hij is altijd super respectvol. Mensen mens. — NIELS. (@BlondeZeefuik) 20 maart 2018

Beau, wat was je weer geweldig vanavond! Wat een mooi, lief, leuk, warm mens ben jij! Ouderen, zieken, gehandicapten, kinderen, jongeren: jij kan met iedereen! Bijzonder#Bfdi — Biancaatje (@Biancaatje1) 20 maart 2018

Heel mooi dat Beau zo emotioneel wordt van de dingen die hij ziet. Zo betrokken zouden meer mensen moeten zijn. #BeauFiveDaysInside — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 20 maart 2018

Het is overigens niet de eerste keer dat Beau geëmotioneerd raakt , wat ook niet zo gek is in deze intense serie, waar hij onder meer een hospice, een TBS-kliniek en een brandwondencentrum voor bezoekt.

Door vijf dagen mee te doen aan het leven daar probeert Beau er achter te komen hoe het is om op zulke plekken te wonen en te werken. Hij slaapt in een kamertje op een afdeling of als het nodig is in een slaapzak in de hoek van de woonkamer. Vaak achter slot en grendel, voor zijn eigen veiligheid. Petje af!

Bron: RTL, Five days inside. Beeld: Brunopress