Wat een verrassing: Beau Five Days Inside wint Gouden Televizier-Ring 2018

Wat een avond voor presentator Beau van Erven Dorens: hij neemt vanavond twee fantastische prijzen mee naar huis.



Met 52 procent van de stemmen heeft hij met zijn spraakmakende programma Beau Five Days Inside gewonnen. De prijs van het jaar. En hij heeft ook al de prijs voor beste presentator gewonnen.

In de race waren ook nog De Luizenmoeder en Expeditie Robinson. De Zilveren Televizier-Ster Presentatrice van dit jaar is Chantal Janzen geworden. De prijs voor beste actrice is naar Ilse Warringa gegaan, de legendarische juf Ank uit De Luizenmoeder. Iedereen dacht dat zij ook nog de prijs voor het beste televisieprogramma van het jaar zou winnen, maar het liep anders.

En wat nu? Beau gaat door met waar hij mee bezig is. Hij dankt iedereen die heeft meegedaan aan zijn programma’s over onder meer een hospice en brandwondencentrum.

De zoons van Beau hebben uitgebreid op hun vader gestemd:

De zoons Van Erven Dorens gaan straks vast stemmen op hun vader. De jongste, Jan Arie, viert sowieso feest: hij is vandaag jarig #Televizierring pic.twitter.com/9m3VTnIVkO — Patricia Cortie (@PatCortie) 11 oktober 2018

Ik vind dat @BeauvanED die #Televizierring mag winnen! Met zijn programma #BFDI heeft hij op een prachtige en realistische manier het #hospice laten zien waar ik heb gewerkt. Dankjewel Beau, je verdient het! pic.twitter.com/OI7TcZ4WXU — Tommie in de zorg (@tommieniessen) 11 oktober 2018

Beeld: ANP