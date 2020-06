Beau van Erven Dorens krijgt kritiek na 'spelen' met processierups

Donderdagavond praatte Beau van Erven Dorens in zijn show over de eikenprocessierups. De haartjes van deze rupsen kunnen voor grote overlast en gezondheidsklachten zorgen. Maar Beau leek dat in de uitzending niet al te serieus te nemen en speelde met het potje op zijn bureau waar de rupsen in zaten.

Kijkers hadden daar behoorlijk wat kritiek op.

Bestrijden

In de uitzending kreeg Beau bezoek van de 19-jarige Pieter van Middelaar uit Bunschoten. Pieter zakte vorig jaar op Frans voor zijn eindexamen. Een jaar niets doen wilde hij niet en dus besloot hij een eigen onderneming op te zetten. Dat lukte: iedere dag gaat Pieter de hort op om in een speciale wagen de eikenprocessierups te bestrijden. In Beau kwam hij hierover praten.

Potje open

In de uitzending gaf ook de processierups acte de présence. De rups zat in een potje op het bureau van Beau. Iedereen weet dat de haartjes van de processierups voor vervelende uitslag, jeuk en ontstekingen kunnen zorgen. Pieter reageerde dan ook niet enthousiast toen Beau vroeg of hij het potje open mocht maken, maar stemde toch toe.