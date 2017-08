Dít zegt Beau na de laatste aflevering van RTL Summer Night

Beau van Erven Dorens heeft de laatste 8 weken Humberto ‘vervangen’ in dé talkshow van RTL.

Hij presenteerde deze zomer RTL Summer Night en gisteren was de allerlaatste aflevering te zien op televisie. “Het was fantastisch”, blikt Beau terug.

Zenuwen

Wel geeft hij aan het erg spannend te hebben gevonden. ,Het was ongelooflijk leerzaam. In de eerste aflevering kon ik van de zenuwen eigenlijk niets. Er zat zoveel in m’n hoofd, ik kon niks meer. Maar je groeit erin, het was een prachtige ervaring.” Straks gaat Beau weer RTL Boulevard presenteren. Humberto zal vanaf 4 september weer te zien zijn met zijn programma.

Alcohol

Ook doet de presentator een boekje open over zijn drankgebruik. “Ik heb al die tijd geen alcohol gedronken”, zei hij over de afgelopen acht weken waarin hij RTL Summer Night presenteerde. ,,Ik heb nog nooit zo lang niet gedronken. Ik sta straks na één biertje al op m’n hoofd.” Of hij volgend jaar zomer weer bij RTL Late Night het stokje overneemt? Dat weet hij nog niet zeker.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: AD. Beeld: ANP