Beau reageert op matige kijkcijfers: "Ik laat me er niet door raken"

Beau, de talkshow op de late avond van Beau van Erven Dorens, scoort nog geen torenhoge kijkcijfers. Maar de presentator is optimistisch.

“De kijker moet ons nog even ontdekken. Een moeilijk proces. Maar soms heb je mazzel en kijken er, zoals vrijdag, 930.000 mensen.”

Advertentie

Prijs

Hij weet dat hij nog geen grote hit heeft gescoord, maar hij heeft geduld. “Geloof me, dat gaat echt goed komen. We hebben elke avond een leuke show. Lachen veel, leren elke dag. We willen actueel zijn, zitten erbovenop”, aldus Beau. “Natuurlijk word ik ook wakker met de kijkcijfers, maar ik laat me er niet door raken. Daarvoor heb ik te vaak met dat bijltje gehakt. Ik kijk liever naar de show zelf. Die wordt steeds leuker.”

Hij vindt het wel zwaar, zo’n programma laat op de avond. “Ik slaap nu al het hele weekend bij. Ik blijf het bijzonder vinden van mannen als Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk die dat seizoenen lang hebben volgehouden, jaren achter elkaar.” Beau won vorige week de Zilveren Televizier-Ster voor Beste Presentator.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP