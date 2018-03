Beau reageert zó op waarom hij niet de opvolger is van Humberto

Beau van Erven Dorens verving Humberto Tan afgelopen zomer als presentator bij RTL Summer Night, de zomereditie van Late Night.

Nu is bekend dat Humberto na dit seizoen stopt. En dus was de vraag, wie volgt hem op? Het antwoord is Twan Huys. Maar veel fans zijn het er niet mee eens en vinden dat Beau het had moeten worden.

Dan had hij ‘ja’ gezegd

Volgens Beau is hij niet benaderd door RTL om Humberto op te volgen. Nu reageert hij voor het eerst op de vraag ‘wat als?’. “Ik had geen nee gezegd als ze me hadden gevraagd”, liet Van Erven Dorens los. ,,Als ze me hadden benaderd, had ik dat begrepen en leuk gevonden.” Wat helaas ook al bekend is: hij keert niet terug als presentator voor RTL Summer Night.

Vervelend

En ook hij heeft zijn twijfels over de keuze van RTL. “Hij moet nog maar bewijzen dat hij dezelfde hartelijkheid als Tan heeft.” Beau noemde het gedwongen vertrek van zijn vriend Humberto ‘een persoonlijk drama’. Humberto maakte in RTL Late Night bekend dat het niet zijn keuze is, dat hij ermee stopt, maar dat het de keuze is van de zender. Na de zomer is hij sinds 2013 niet meer te zien als presentator van de talkshow.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP