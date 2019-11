Beau trakteert publiek wel op écht naakt na kritiek op ‘For One Night Only’

In het programma ‘For One Night Only’ zouden een aantal BN’ers volledig uit de kleren gaan om zo aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker. Althans, zo werd de show gepromoot. Puntje bij paaltje was er namelijk maar weinig te zien en dat schoot bij een aantal kijkers in het verkeerde keelgat.

Gelukkig had Beau van Erven Dorens een heel leuk goedmakertje voor alle teleurgestelde kijkers van het programma.

Beau had namelijk een aantal gasten van ‘For One Night Only’ uitgenodigd om na te praten over de hoge kijkcijfers van het programma. Maar terwijl het gesprek voortkabbelt komt de presentator plotseling met een grote verrassing: hij heeft namelijk een groep strippers die wel écht naakt zijn. Dit tot grote hilariteit van het publiek én de kijkers thuis.

1e x #beau kijken en ik ben fan 😂 — Anne Marijn Post (@Aphosisia) November 15, 2019

Ik ben helemaal door de war, what just happened? Ik ben denk ik wel van mijn griepje af #beau — Rosanne (@Rosanne187) November 15, 2019

Nieuwsgierig naar het ‘stripmoment’? Bekijk de aflevering hier terug.

Bron: RTL, Twitter. Beeld: ANP