Dit zijn volgens tukkers Leonie ter Braak, Thomas Berge en Bas Nijhuis typisch Twentse tradities

Baklever, krentenwegge, geheime zenders, de keet en verse graslucht: dát is Twente volgens tukkers Leonie ter Braak, Thomas Berge en Bas Nijhuis. In de talkshow van Beau van Erven Dorens krijgen verschillende regio’s in Nederland de kans zichzelf te promoten, onder de noemer ‘Nederland vakantieland’. Twente mocht de aftrap doen.

“In de Randstad denken ze soms echt dat je 3 of 4 dagen onderweg bent. Dat is echt heel erg”, vertelt Bas aan tafel bij Beau. Leonie ter Braak vult aan: “In Twente rijden we even op en neer naar Amsterdam, maar iemand uit de Randstad maken er gelijk een lang weekend van, want anders zit je zo lang in de auto, bij wijze van.”

Beau vraagt aan Thomas, die in het Twentse Haaksbergen geboren is, hoe je een tukker zou moeten typeren. “Een Twentenaar kijkt de kat een beetje uit de boom. We zijn rustig en nuchter. Als je normaal doet, dan doe je bij ons al gek genoeg.”

Noabers

Nog zo’n typisch Twens dingetje volgens Leonie: noaberplicht. Ofwel, de zorg voor je buren. “Uitermate sympathiek’, vindt Beau het. Derk Sauer, die ook aan tafel zit en wiens vrouw een Twentenaar is, kan dat enkel maar beamen.

Een dag in Twente

Dan stelt Beau de hypothetische vraag binnen het kader van het item ‘Vakantie in eigen land‘: wát ga je doen op een doorsnee dag in Twente?

Zo vraagt hij zich af: waar begint ‘het gevoel’ van Twente? Voor Thomas Berge is dat wanneer hij over ‘de rare kronkel’ bij de brug van Deventer rijdt. Bas is het daar volledig mee eens. “Je rijdt daar dan overheen en je hebt direct het gevoel: ik ben bijna thuis.” Dat raakt een gevoelige snaar bij de kijkers: want de kronkel waar de mannen het over hebben, ligt officieel in Salland.

Natuur

Afijn, 5 minuten eerder in het programma werden de Twentenaren nog als nuchter getypeerd. Deze foutjes zijn daarom het programma snel vergeven door de Twentse kijkers. Drenthe en de Achterhoek liggen immers ook dichtbij.

Volgende agendapunt tijdens ‘het ritje door Twente’: de stilte en de verse graslucht. Er worden prachtige beelden getoond van de natuuromgevingen bij hen in de buurt: Buurse, Haaksbergen en Enschede. Thomas vertelt over zijn favoriete plekje: “Ik heb mijn zoontje laatst voor het eerst meegenomen. Ook hij vond het helemaal te gek.” Bas Nijhuis krijgt geen genoeg van het natuurgebied Het Aamsveen. “Het is één van de weinige hoogveengebieden die we nog hebben. Je komt er helemaal tot rust. Het is echt fantastisch om doorheen te fietsen of te wandelen.”

“Via het Buurseveen ga je zo de grens over”, vertelt Leonie. “Je kunt er gewoon gewoon Twents praten en dan versta je elkaar. Ik zie het ook niet als het buitenland. We winkelen en tanken er daar. Het is gewoon een prachtig gebied.” Dan wisselen ze aan tafel nog een paar woorden uit over het ‘plat Duits’. Beau lijkt er niet helemaal bij te kunnen dat Twents bijna gelijk staat aan het Duits vlak over de grens.

Krentenwegge en baklever

En wat er gegeten wordt? Daar is Leonie snel uit: baklever. “Daar mag je mij voor wakker maken. Ik ging vroeger op de fiets langs slagerijen in Amsterdam om baklever te krijgen. Bij de allerlaatste slagerij had ik geluk: de vrouw kwam uit Wierden en had het. Echt geweldig.”

De Twentenaar

Tukkers zijn nuchter en recht voor de raap, vindt Bas. “Dat zie je ook wel bij het gekust met elkaar”, begint Leonie. “Een hand geven wil nog wel, maar dat kussen en huggen, dat zie je in Twente bijna niet. Toen ik net in Amsterdam woonde en Amsterdamse vriendinnetjes kreeg, kusten we elkaar zelfs op de mond. Dat was hip. Dat probeerde ik dan ook te doen bij mijn Twentse vriendinnetjes, maar die zeiden toen: zullen we deze trend even overslaan?”

Hoe je een tukker wél moet benaderen? “Je moet in ieder geval niet omhooggevallen doen, dan word je direct afgestraft”, aldus Bas.”En vooral niet opscheppen”, vult Leonie aan.

Libelle’s boswachter Hanne is het eens over de prachtige Twentse natuur:

