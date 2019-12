Beau van Erven Dorens geeft eindelijk duidelijkheid over zijn talkshow

Er gaan al een tijdje geruchten dat Beau van Erven Dorens zou stoppen met zijn talkshow ‘Beau’ vanwege teleurstellende kijkcijfers. Toch is hier volgens de presentator helemaal niks van waar.

Beau liet vrijdagavond in zijn talkshow weten dat hij ‘100 procent zeker’ doorgaat met ‘Beau’.

Eva Jinek

Mediaverslaggever Gudo Tienhooven liet eerder nog in de nieuwe AD Mediapodcast weten dat het ‘hem niks zal verbazen als Beau stopt’. Dit baseerde hij op een interview dat hij eerder met de presentator had. Dat er wel een veranderingen aankomen, is één ding dat zeker is. Eva Jinek zal Beau namelijk op 3 januari gaan opvolgen. De twee nemen dan afwisselend een paar maanden de late avond op RTL 4 voor hun rekening.

Bron: RTL. Beeld: ANP