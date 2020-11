Beau van Erven Dorens zit live op tv 3,5 minuut in ijsbad: “Kan nog wel even blijven zitten”

Dat presentator Beau van Erven Dorens van avontuur houdt, liet hij opnieuw zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van zijn talkshow Beau. Aan het einde van de uitzending ging hij onder begeleiding 3,5 minuut in een ijsbad.

‘The iceman’ Wim Hof was te gast in de talkshow om te vertellen over het boek dat hij heeft geschreven over zijn methode ‘De Wim Hof Methode’ waarmee je leert hoe je kou, ademhaling en mindset in kunt zetten voor meer controle over je geest en stofwisseling.

In de uitzending begon Wim Hof met een ademhalingsoefening waar iedereen in de studio aan meedeed. Door eerst een aantal keer gecontroleerd te ademen, heb je daarna een lange tijd niet de reflex om te ademhalen en kun je dus veel langer zonder adem dan je denkt. Binnen tien minuten zou je volgens Hof drie minuten niet hoeven te ademen.