Beau van Erven Dorens verrast daklozen ook buiten programma met lief gebaar

Beau van Erven Dorens heeft zich in de programma’s Het Rotterdam project en Het Amsterdam project al ingezet voor daklozen, maar daar blijft het niet bij. Ook nu de opnames achter de rug zijn, zet hij zich nog graag in voor zijn medemens.

Dinsdagochtend ging Beau op pad om een aantal daklozen te verrassen met een ontbijtje. Op Instagram deelt de presentator een filmpje van zijn bezoekje waarop te zien is dat hij bij een dakloze onder de brug een tasje met daarin een ontbijtje achterlaat. Bij de video schrijft hij: “Ik was niet de eerste”, doelend op ander eten dat ook bij de dakloze achtergelaten is.

Veel mensen hebben bewondering voor de manier waarop Beau met daklozen omgaat. Onder het bericht zijn dan ook veel positieve reacties te vinden. “Fijn dat er mensen zoals jij zijn, Beau”, is bijvoorbeeld een van de reacties.

View this post on Instagram Ik was niet de eerste! A post shared by Beau van Erven Dorens (@beauvaned) on Feb 18, 2019 at 11:29pm PST

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP, Instagram