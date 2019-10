Beau van Erven Dorens raakt kijkers met eerste aflevering 'De Sleutel'

In het nieuwe programma De Sleutel helpt Beau van Erven Dorens daklozen door ze de sleutel van een woning te geven, die ze zelf moeten gaan betalen.

Opnieuw weet Beau de juiste snaar te raken bij de kijkers thuis. Kijkers zijn erg enthousiast over de insteek van het nieuwe programma en vinden dat Beau het als presentator weer geweldig doet.

Dakloos

In de eerste aflevering maken de kijkers kennis met Rigo (48), die al bijna 2 jaar met z’n hond en bok onder een brug in Tilburg slaapt, en Cassandra (20), die na de dood van haar vader van pleeggezin naar opvang ging.

Tranen

De kijkers zijn gelijk ontroerd door Rigo. Wanneer hij de sleutel van zijn nieuwe huis krijgt, laat hij weten dat het idee van een eigen huis hem niet echt aanstaat. “Mag ik het huis ook weggeven?”, vraagt hij aan Beau. Hij wil liever dat zijn huis bewoond wordt door zijn dochter en vrouw. Deze reactie zorgt voor tranen bij de kijkers thuis. “Rigo heeft m’n hart nu al gestolen”, schrijft een kijker op Twitter.

Toekomst

Ook kunnen de kijkers het maar met moeite droog houden als ze het hele verhaal van de 20-jarige Cassandra horen. Ze kan het niet geloven dat Beau haar wil helpen en vraagt zich af of het geen grap is. Ze krijgt van Beau de sleutel van haar huis, die 2 maanden door het team vooruit is betaald. Samen gaan ze ervoor zorgen dat Cassandra al haar financiën weer op orde krijgt, zodat ze een mooie toekomst voor zich heeft. Op Twitter laten kijkers weten dit Cassandra onwijs te gunnen. “Zij heeft nog een heel leven voor zich.”

Rigo geeft het huis weg, zo bijzonder.. #desleutel — Lianne van Veen (@Liedje87) October 15, 2019

Rigo heeft wel een goed hart #desleutel — jmsP1010 (@JmsP1010) October 15, 2019

Waar kan ik gaan wonen met een bok. Je hebt gelijk Rigo! Lief mens met een hart voor dieren. #desleutel — abbey (@missabbeyjones) October 15, 2019

Rigo wil eigenlijk helemaal geen Rigoreuze veranderingen in zijn leven. Rigo wil gewoon een bok en een hond.#desleutel#rigoureuze — Ronald de Weert (@RdWeert) October 15, 2019

6 jaar niet gedoucht , handen niet gewassen. Rigo is wel lief, wachtend op zijn dochter #desleutel — fraja 🙋♀️ (janny)🙋♀️ (@fraja1957) October 15, 2019

#desleutel rigo heeft m’n hart nu al gestolen — Angelique (@lauano) October 15, 2019

Jeetje @BeauvanED, gewoon weer een fantastisch programma, #desleutel.. Sabine, doe je best meid, je kan het!!! Wat heb jij veel meegemaakt.. En jeetje Rigo, wat een aparte man met een hele duidelijke eigen mening. Bijzonder! Sunil, 20 bier per dag? WTF!!! 🤔 — Michel (@smitm85) October 15, 2019

Je maakt rigo denk blijer met een kleine loods ergens. Waar hij zijn dekens neer kan leggen en droog slaapt. Meer wilt ie niet #desleutel — roos.. (@roos_2304) October 15, 2019

Wat een mooi mens is Beau toch ook. #DeSleutel — Amanda (@Mnaada_) October 15, 2019

Ik keek #desleutel terug en damn wat een fantastisch sterk programma weer. Wat een sfeer. — Saskia (@saskia86) October 15, 2019

#DeSleutel beau heeft het weer voorelkaar. Een boeiend programma. — Youri *** (@Youriafca33) October 15, 2019

In tranen bij het zien van #desleutel van @BeauvanED: Cassandra, wat een dapper en krachtig meiske en wat een verdriet en pijn heeft ze meegemaakt. Zo jong en zo’n verleden en situatie, te triest😢 — Esther Hollenberg (@ehollenberg) October 15, 2019

Hallo huis ..wat een blijheid ,wat gun ik het cassandra #desleutel — jmsP1010 (@JmsP1010) October 15, 2019

Ik huil (en lach) mee met Cassandra…..

Wat een lieverd!

Wat ontzettend fijn voor haar! #desleutel — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) October 15, 2019

Cassandra die zo vreselijk blij is met de sleutels van haar huis. Dit jonge meisjes gun ik het zo! Zij heeft nog een heel leven voor zich. (Ik gun iedereen een eigen plek, een dak, een veilige plek)#desleutel — DB (@DBgirl_83) October 15, 2019

Begin gewoon mee te huilen cassandra #desleutel — fraja 🙋♀️ (janny)🙋♀️ (@fraja1957) October 15, 2019

Ik zou graag een maatje voor die Cassandra willen zijn. Al is het maar om haar te helpen op het goede pad en de te geven als een “zus” ondanks dat ik niet in de buurt woon. ❤ #desleutel — Chan9. × (@ChanienwithCh) October 15, 2019

Bron: De Sleutel. Beeld: ANP