Beau van Erven Dorens reageert voor het eerst op tegenvallende kijkcijfers

Hoewel Beau van Erven Dorens vorige week met maar liefst 650.000 kijkers begon, is dat aantal een week later alweer gehalveerd. In de Coen en Sander Show laat de presentator weten dat hij flink baalt van de tegenvallende kijkcijfers. Het feit dat hij er dagelijks mee geconfronteerd wordt, maakt het er allemaal niet makkelijker op.

Als het aan Beau ligt, kijkt hij er dan ook helemaal niet meer naar.

Advertentie

‘Klotige cijfers’

“We hadden ingecalculeerd dat het moeilijk zou zijn met het voetbal”, zo vertelt hij over de plotselinge daling. “We willen de kijkcijfers links laten liggen. Maar je ontkomt er niet aan elke ochtend toch die klotige cijfers te bekijken. De ene keer valt het mee, de andere keer valt het tegen. Het is altijd een gevecht. Maar ik ben vooral heel tevreden over de inhoud. Ik voel me elke dag vrijer en het gaat steeds beter.”

‘Geen kattenpis’

Waar Beau nog wel moeite mee heeft, is het vinden van een ritme. “Elke dag een programma maken is geen kattenpis”, zo geeft hij toe. “Ik sliep vanochtend pas om 04.30 uur. En ik ben verkouden. Maar ik gooi er gewoon wat pillen in en vanavond hebben we een topshow.”

Eerdere uitspraak

Beau liet in een eerder interview met het AD weten dat hij zichzelf 3 maanden geeft om een goed programma neer te zetten. Lukt hem dat niet, dan stopt hij ermee. “Als de cijfers beroerd zijn, keer ik na die drie maanden écht niet terug. Dat is niet leuk voor de kijker, niet voor mij en voor de zender niet lucratief. Want het draait toch om geld verdienen. Late night is duur. En laten we eerlijk zijn: wij hebben de afgelopen jaren een enorme smak geld weggegooid op die late avond.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP