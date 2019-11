Beau van Erven Dorens woedend om sluiten zaak Job Gosschalk

De zaak tegen voormalig castingdirecteur Job Gosschalk wegens een mogelijk zedendelict is donderdag gesloten. Beau van Erven Dorens vindt dit onbegrijpelijk en spreekt zich donderdag in RTL Boulevard uit over de veelbesproken rechtszaak.

Of de sluiting van de zaak ertoe leidt dat het Openbaar Ministerie Gosschalk niet gaat vervolgen, is echter nog niet bekend.

Woedend

“Ik ben zo woedend dat het nooit tot een echte veroordeling is gekomen”, vertelt Beau van Erven Dorens donderdag in RTL Boulevard. Beau verklaarde vorig jaar in een uitzending van hetzelfde programma dat hij zich nauw betrokken voelt bij de slachtoffers van de misstanden in de acteurswereld.

Slachtoffer

De presentator is naar eigen zeggen slachtoffer geweest van Gosschalk. Voor Beau is het dan ook onbegrijpelijk dat niet meer mensen aangifte hebben gedaan. “Het gaat om honderd, misschien wel meer gevallen. Er is een zee aan slachtoffers, dat is het frustrerende”, verklaart hij.

Seksueel wangedrag

Gosschalk kwam eind 2017 in opspraak naar aanleiding van de internationale #MeToo-beweging. Hij heeft erkend dat hij grenzen heeft overschreden nadat acteurs hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Gosschalk legde zijn werk neer en droeg zijn aandelen in castingbureau Kemna Casting, waar hij mede-eigenaar van was, over aan de zittende directie.

