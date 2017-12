Nederlandse beautyvlogger Nikkie werd bijna slachtoffer van brute beroving

Nikkie de Jager, onder het grote publiek beter bekend als NikkieTutorials, werd afgelopen weekend slachtoffer van een brute poging tot beroving en mishandeling. De beautyvlogger vertelt over het heftige incident op Twitter.

In de nacht van zondag op maandag liep Nikkie twee mannen tegen het lijf die duidelijk kwaad in de zin hadden. De YouTube-sensatie liet echter niet zomaar met zich sollen. “Ik werd aangevallen door twee mannen die keihard op m’n voet trapten. Ik viel en hun doel was dat ik dat ik m’n tasje zou loslaten maar dat DEED IK NIET. Ze renden daarop weg, de klootzakken.”

Slechte bedoelingen

Hoe heldhaftig ook; Nikkie geeft wel dat dat de schrik er goed in zat. “Mijn voet is opgezet, maar ik maar het goed. Goed ook om je te realiseren dat er mensen zijn met zulke slechte bedoelingen. […] En ik ga er niet om liegen: ik was doodsbang dat ze ergere dingen met me van plan waren.”

Schrikachtig

De vlogger reageert nog wel schrikachtig wanneer er iemand achter haar loopt. “Maar ik weet zeker dat dat heelt met de tijd. En mijn voet voelt inmiddels ook een stuk beter!”

De Nederlandse vlogger is een beroemdheid in binnen- en buitenland. Haar make-uptutorials zijn zo bekend, da Nikkie ondertussen ook de make-up van grote artiesten als Beyoncé en Kim Kardashian mag doen.

last night in Amsterdam I was assaulted by two men. they hardcore kicked my foot, I fell down and their goal was for me to drop my purse, so they could take it. DIDN’T DROP IT, so they ran off. Assholes. 🖕🏻✨ — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) December 3, 2017

today I spent with friends doing nothing but fun and positive stuff. I don’t know what I would’ve done without them! so grateful 💞 — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) December 3, 2017

