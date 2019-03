Dít bedrag houdt Yolanthe waarschijnlijk over aan de scheiding met Wesley

Deze week werd bekend dat Yolanthe Cabau van Kasbergen en voetballer Wesley Sneijder na een huwelijk van 8 jaar uit elkaar gaan. Deze scheiding levert Yolanthe waarschijnlijk aardig wat centen op.

Vorig jaar berekende Quote op basis van bekende feiten en cijfers uit wat het vermogen van voetballer Wesley Sneijder is. Na wat onderzoek kwam het blad uit op zo’n 37 miljoen euro. Veel gekrompen zal dat bedrag het afgelopen jaar niet zijn, want hij heeft pas nog een miljoenencontract getekend bij zijn huidige club in Qatar.

Advertentie

Gemeenschap van goederen

Aangezien het stel volgens De Telegraaf in gemeenschap van goederen is getrouwd, betekent dit dat ieder de helft krijgt van alles bij een scheiding. Ook al heeft Yolanthe een hele succesvolle carrière als presentatrice, actrice en kledingontwerpster, betekent dit niet dat ze zelf ook zo’n mega bankrekening heeft. Quote schat dan ook dat Yo dankzij Wes minimaal 19 miljoen euro overhoudt aan de scheiding.

Verknald

Het management van Yolanthe en Wesley gaf na de bekendmaking van hun scheiding aan dat ze beiden een pers- en mediastop houden. Toch heeft Wesley deze stilte woensdag verbroken. Op Instagram plaatste hij een prachtige foto van zijn gezin met daarbij de tekst: “Ik heb het verknald. Meerdere keren.” Ook geeft hij in het bericht aan dat ze “nog niet zijn gescheiden”. Wat precies de reden is van de breuk is nog steeds niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Quote. Beeld: ANP