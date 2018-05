Gezin stapt uit auto in Beekse Bergen en wordt bijna prooi van jachtluipaarden

Als je op safari gaat in Beekse Bergen, dan leer je voorafgaand aan je bezoekje altijd één wijze les: blijf hoe dan ook in je auto zitten. Maar niet iedereen luistert daarnaar.



Een dagje Beekse Bergen werd daarom een groepje bezoekers bijna fataal.

Gaat goed

De mensen stapten uit de auto om naar de wilde dieren te kunnen kijken en een aantal jachtluipaarden zag dat gebeuren. Die kwamen op de mensen afgeslopen. Eerst stappen twee vrouwen en een kind uit de auto om van dichtbij foto’s te kunnen maken. Dat loopt goed af: ze stappen rustig weer in.

Maar een andere groep, een Frans gezin, volgt hun voorbeeld en stapt ook uit de auto om dichterbij de jachtluipaarden te komen. Het gaat om twee mannen, twee vrouwen en een jong kind. Ze lopen verder weg van hun auto en dat merken de dieren. Ze rennen op het groepje af alsof ze ze willen aanvallen. Ze weten uiteindelijk gelukkig veilig in stappen – ook de moeder met haar kleine peuter op haar arm.

Een omstander die wél in de auto bleef zitten heeft het voorval gefilmd en een woordvoerder van de Beekse Bergen reageert geschokt op de beelden. “Uitstappen mag nergens in het park. Over de risico’s daarvan informeren we in meerdere talen in het park”, zegt een woordvoerder.

Bekijk hier de beelden:

Bron: NOS. Beeld: iStock