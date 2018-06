Ouders krijgen rekening van €110.000 nadat zoontje beeld van sokkel trekt

Wat een gezellig uitje had moeten worden, veranderde voor twee ouders in een flink drama. Nadat hun zoontje namelijk, al dan niet per ongeluk, een beeld van de sokkel trekt, krijgen zij de rekening gepresenteerd, à €113.724 euro (132.000 dollar).

Onderaan dit artikel zie je de beelden van de bewakingscamera, waarop twee kinderen spelen. Een van de twee staat stil bij het desbetreffende beeld, getiteld ‘Aphrodite di Kansas City’ en lijkt erin te willen klimmen. En dan tuimelt het beeld ineens over het kleine jongetje van 5 heen. Direct daarna lijkt het wel of beide jongens beginnen huilen.

An sich al vervelend, omdat het een situatie is waarvan iedereen schrikt. Maar het verhaal krijgt voor de ouders nog een flink staartje. De leiding en verzekeringsadviseurs van het Tomahawk Ridge Community Center waar het gebeurde, vinden dat de ouders van de jongen het geld, meer dan een ton, moeten ophoesten. Het kostte de kunstenaar twee jaar om het te maken en nadat hij het vernielde beeld heeft geïnspecteerd acht hij het onmogelijk dat het nog hersteld kan worden.

In de brief stellen ze haar als moeder aansprakelijk: “U bent verantwoordelijk voor het toezicht op een minderjarig kind … Uw verzuim om toezicht te houden kan als nalatig worden beschouwd”, stond er te lezen. Het zal niet als een verrassing komen dat de desbetreffende moeder het daar niet mee eens was: “Ik was stomverbaasd en beledigd dat ze me nalatig noemden,” zegt Sarah Goodman. “Ze behandelden dit als een plaats delict.”

Zij meent dat de sculptuur beter beveiligd en vastgezet had moeten worden en ontkent ook dat de kinderen niet in de gaten werden gehouden. Zij en haar man staan net uit beeld van de bewakingscamera, omdat ze nog afscheid namen van familie. Ze waren in het gebouw bij een huwelijksreceptie aanwezig geweest, voordat het gebeurde.

“Op een plek waar kinderen welkom zijn, zou niemand zich zorgen moeten hoeven maken over een beeld van meer dan 100.000 euro dat op hun kind valt,” zei Goodman. “Hij heeft het niet uit kwaaie wil omver getrokken. Het beeld viel op hem en was dus helemaal niet veilig.”





