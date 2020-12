Zien: de beelden van het aanzoek van André en Monique

“Iedere vrouw fantaseert er wel eens over hoe haar huwelijksaanzoek ooit zal zijn. Zo mooi als dit had ik nooit kunnen dromen”, schrijft Monique Westenberg op Instagram. Zaterdag werd bekend dat André Hazes haar ten huwelijk had gevraagd. En nu deelt ze zelf de beelden van het aanzoek.

Volgens Monique ‘klopte alles’. “Soms zijn er diepe dalen nodig om erna de beste versie van jezelf te worden en die stond daar gister avond. Zo sterk en kwetsbaar te gelijk. God wat ben ik dankbaar. Liefde overwint alles!” schrijft Monique.

Beelden aanzoek André en Monique

In de video zien we hoe Monique reageert als ze de ruimte binnenloopt waar André op haar wacht. Hij heeft de zaal versierd met kaarsen en bloemen. En ondertussen speelt Davy Keys, met wie André vaak samenwerkt, het lievelingsliedje van Monique, I’ve had the time of my life op de piano.