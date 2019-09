Lieve beelden: babyolifant redt ‘verdrinkende’ man

Het internet smelt bij het zien van de video waarin een babyolifant een verdrinkende man probeert te redden met z’n slurf.

Hoewel het incident plaatsvond in het Elephant Nature Park in Thailand in 2016, gaat het nu pas het hele internet over. De ontroerende video is al 6,7 miljoen keer bekeken.

Goede vrienden

In de video zien we babyolifant Kham Lha die zich haast om zijn vriend, Darrick Thomson, te redden. Darrick is een vrijwilliger in het park en helpt de olifanten regelmatig. Op een dag denkt Kham Lha dat z’n goede vriend Darrick aan het verdrinken is door een stroming in het water. Hij rent het water in en probeert z’n vriend met z’n slurf te redden.

Liefdevol

Het redden bleek achteraf niet nodig te zijn, want Darrick was helemaal niet aan het verdrinken. Toch was het een heel lief gebaar van babyolifant Kham Lha. Niet voor niets dat het filmpje naast de ontelbare views, ook heel wat reacties heeft gekregen. “Wat een prachtig wezen; de olifant. Extreem intelligent en liefdevol”, schrijft iemand bijvoorbeeld onder de schattige video.

My heart 😭 This baby elephant thought he was drowning and rushed to save him ❤️ We really don’t deserve them. pic.twitter.com/4D5CfFLBfs — StanceGrounded (@_SJPeace_) September 14, 2019

Bron: NDTV.com. Beeld: iStock