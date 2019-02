Kussen in het bubbelbad: eerste beelden 'First Dates Hotel' beloven veel goeds

Deze week opent het First Dates Hotel haar deuren in Nederland. De vrijgezellen krijgen in dit nieuwe programma nog meer tijd om elkaar te leren kennen.

In het nieuwe programma First Dates Hotel checken een aantal singles in in een romantisch hotel om hun droompartner te vinden. De singles gaan net zoals in de reguliere versie van het programma op blind date en leren elkaar in en rond het hotel beter kennen. Waar het bij het bekende programma blijft bij een etentje, kunnen de stellen er in het hotel voor kiezen om de volgende dag nog een keer op date te gaan.

Natuurlijk kunnen barman Victor, maître Sergio en serveersters Kelly en Fleur niet ontbreken, maar deze vaste teamleden krijgen ook versterking van receptionist Ricardo en bell boy Tobias.

Advertentie

Bubbelbad

BNN heeft alvast een voorproefje van de eerste aflevering naar buiten gebracht en dit seizoen lijkt al goed te beginnen. In de eerste aflevering zien we onder anderen de 75-jarige weduwe Margrit, die het avontuur aan durft te gaan en voor het eerst in haar leven op date gaat. Ze wil niets liever dan weer leuke dingen doen, samen met een gezellige man. Daarnaast zien we de 44-jarige Debbie die zoveel van honden houdt, dat ze van honden uitlaten haar baan heeft gemaakt. Naast een vrouwelijke, sportieve vrouw zoekt ze dan ook een echte dierenliefhebber. Ook de excentrieke 32-jarige Mounsiff hoopt zijn droomvrouw te vinden. Hij is op zoek is naar een vrolijke dame die lekker in haar vel zit. Een van deze stellen heeft het wel heel gezellig in het bubbelbad…

First Dates Hotel is vanaf zondag 10 februari iedere zondag om 20.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: BNN-VARA.