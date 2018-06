Dit zijn de eerste zinderende beelden van de 'GTST'-zomercliffhanger

Nog een weekje voordat ‘GTST’ tot een zinderend seizoensslot komt. De cliffhanger belooft klotsende oksels en een bonkend hart. Want wat is er met Bing en waar is Nina?!

Bing in het ziekenhuis, Nina spoorloos: de makers van GTST delen de allereerste beelden van de zomercliffhanger. En daar hebben Bing en Nina, maar ook Anton, Aysen, Sjoerd en natuurlijk Loes álles mee te maken.

Bruiloft

Naast korte fragmenten van bovengenoemde personages, is ook een glimp van de trouwscène van Aysen en Sjoerd te zien. En op dat moment, kijken de aanwezige gasten met geschrokken gezichten achterom. Alsof ze een spook zien… wat gebeurt daar in hemelsnaam? Voor wie dát alvast wil weten, klik dan hier.

Duivelse Loes

Voor wie GTST de afgelopen tijd niet echt gevolgd heeft: in een notendop kwam Loes (actrice Beaudil Elzenga) binnen als een lieve schat die Nina assisteert, maar zich nu ontpopt als een ware duivel. Zo spant ze Lana, de dochter van Sjors, voor haar karretje om zich in te dekken voor de moord op Jan Maes – waar Anton onschuldig voor in de bak zat. Nu lijkt ze Bing en Nina het leven zuur te willen maken – of erger. Of dat haar lukt, wordt volgende week vrijdag om 20.00 uur op RTL 4 duidelijk.

Bron: GTST. Beeld: Instagram, ANP

In déze scene werd al duidelijk dat Loes niet te vertrouwen is:

