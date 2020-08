Zien: de eerste beelden van nieuw en coronaproof seizoen ‘First dates’

Maandag 31 augustus is het zover: dan start een gloednieuw seizoen van First dates. Het beloven bijzondere afleveringen te worden, want dit is het eerste seizoen dat helemaal coronaproof opgenomen werd.

De programmamakers geven alvast een voorproefje en brengen de eerste beelden naar buiten.

Daten met een vreemde met een camera op je neus, en je dan ook nog aan de coronamaatregelen moeten houden? Het is niet makkelijk, maar de datingshow vond net als ieder seizoen weer een groep welwillende singles. Op de eerste beelden van het zevende seizoen is te zien welke coronamaatregelen het programma heeft getroffen.

Geen kusjes

Zo vinden de romantische diners plaats aan een grotere tafel. Als de twee vrijgezellen na afloop samen komen om te beslissen of een tweede date er wel of niet in zit, staat er een groot scherm van plexiglas tussen ze in. Elkaar een hand geven bij het voorstellen of een voorzichtig kusje bij het afscheid: dat zit er dit seizoen niet in.

Romantiek

Toch laten de makers weten dat dit niet zal afdoen aan de romantiek: “Ondanks de aanpassingen in het restaurant, krijg je als kijker nog steeds de kans op een unieke kijk in ontroerende, romantische, ongemakkelijke en hilarische dates.” Dat belooft veel goeds! Het nieuwe seizoen start op 31 augustus en is vanaf dan iedere werkdag te zien om 19.25 uur op NPO 3.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: BNNVARA