Dít zijn de eerste beelden van de nieuwe Boer Zoekt Vrouw-special

Zeg je nieuwjaarsdag dan zeg je goede voornemens én dan zeg je ‘Boer Zoekt Vrouw’. Op 1 januari starten we het jaar goed met een gloednieuwe uitzending van het programma.

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar op 1 en 7 januari is ‘Boer Zoekt Vrouw’ weer (even) terug. In deze 2 specials kletst Yvonne bij met de boeren uit eerdere seizoenen. Boer Martin en Wilma, boer Jos en Dycke, Herman en Fleur en David en Mara uit Roemenië zijn allemaal van de partij. Op Facebook hebben ze alvast een klein voorproefje van de uitzending gedeeld en dat belooft veel gezelligheid:

Bron: Facebook. Beeld: KRO-NCRV.