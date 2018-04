Beelden van ruziënde koningin Letizia en schoonmoeder gaan de hele wereld over

Het imago van de Spaanse koningin Letizia heeft een flinke deuk opgelopen. Op Twitter kwam deze week namelijk een nogal pijnlijk filmpje voorbij…

Op de beelden is te zien dat het bepaald niet botert tussen Letizia en haar schoonmoeder, voormalig koningin Sofia.

Paasmis

De beelden dateren van afgelopen zondag en zijn gemaakt door de Spaanse televisiezender TVE, die opnamen mocht maken van het traditionele koninklijke bezoek aan paasmis in de kathedraal van Palma de Mallorca.

Geen foto

In de video zien we hoe de vrouw van koning Felipe VI ervoor zorgt dat haar schoonmoeder niet met haar kinderen op de foto kan. De oma van de meisjes staat al klaar, met beide armen om de schouders van haar kleindochters, maar voordat er een foto kan worden gemaakt, gaat Letizia er pal voor staan.

Kalmeren

Een nogal ongemakkelijk moment, dat alleen maar nóg pijnlijker wordt, als ook koning Felipe VI in beeld verschijnt en zijn vrouw probeert te kalmeren. Dat lijkt niet helemaal te lukken, want niet veel later gaat de ruzie buiten door.

Toch nog een foto

Als Sophia één van haar kleindochters liefdevol op haar hoofd kust, is Letizia er snel bij om de zoen van haar dochters hoofd te vegen. Niet veel later lukt het de fotografen dan toch om nog een foto te maken van het drietal.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: YouTube. Beeld: Getty Images