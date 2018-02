Wat veel mensen niet weten: zó begon de carrière van Nick Schilder echt

De afgelopen weken zijn Nick & Simon op televisie hun droom weer achterna gegaan en proberen ze om door te breken in Suriname. In Nederland is het duo natuurlijk al jaren bekend, maar wat veel mensen niet weten, is dat Nick Schilder bijna zonder Simon was doorgebroken.

In 2004 deed Nick Schilder namelijk mee aan Idols. Hij deed auditie met het nummer ‘She’s always a woman’ van Billy Idol. Daarmee bereikte hij de volgende ronde en uiteindelijk werd hij zelfs elfde. Grappig feitje: ook Simon deed auditie, maar ging niet door naar de volgende ronde.

Liveshows

Dat Nick er net voor de liveshows uitging, bleek helemaal niet zo slecht te zijn. Vanaf de liveshows moesten er namelijk contracten getekend worden en had Nick niet zo makkelijk meer met Simon door kunnen breken. En dat was natuurlijk voor niemand leuk geweest.

Benieuwd hoe die auditie eruit zag? De video is nog steeds online te vinden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.