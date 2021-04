Prins Philip wordt op 17 april begraven, publiek krijgt geen toegang

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt op Twitter voor oplichting. Meerdere mensen hebben een neppe mail gehad met daarin een uitnodiging voor een betaalde coronavaccinatie.

“Er is momenteel een nep e-mailbericht in omloop waarin mensen namens het RIVM worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen betaling. Dit is géén officieel bericht van het RIVM. De coronavaccinatie is voor iedereen gratis”, schrijft het instituut.

Advertentie

RIVM waarschuwt voor oplichting

In de neppe mails staat dat er een aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij Medicorps. Medicorps is een commercieel coronatestbureau, maar met dit bedrijf werkt het RIVM in de vaccinatiecampagne helemaal niet samen. Daarnaast benadrukt het instituut dat je voor het coronavaccin nooit hoeft te betalen.