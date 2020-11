Behandeling met bacteriofagen verloste Marit (14) van chronische blaasontsteking

Zorgeloos buitenspelen, naar school gaan en sporten zat er niet in voor Marit (nu 14). Pijnlijke klachten door haar chronische blaasontsteking lagen tot 3 jaar geleden altijd op de loer. Na 8 jaar antibiotica slikken waarvan 6 jaar dagelijks, is het meisje door een behandeling met bacteriofagen in Georgië verlost van de resistente bacterie en haar akelige klachten.

“Marit was 3 jaar toen ze haar eerste blaasontsteking kreeg”, vertelt moeder Lydia Roelofs uit het Overijsselse Vroomshoop. “De dokter stelde toen voor om met een kuurtje te starten. Je gaat er vanuit dat het dan over gaat, maar dat was niet het geval; 8 jaar later slikte Marit nog steeds antibiotica.”

Advertentie

Resistente bacterie

“Antibiotica tegen de E.coli bacterie in haar lichaam die de blaasontstekingen veroorzaakte sloeg steeds minder goed aan. Door het jarenlange gebruik van verschillende kuren lag multiresitentie op de loer. Stoppen was geen optie, omdat de ontstekingen van kwaad tot erger gingen, maar doorgaan met antibiotica maakte haar moe, down en verdrietig.”

“Daarbij deelde de behandelend arts op een dag mee dat er naast dagelijks antibiotica slikken geen oplossingen meer waren voor Marit. Een ongelooflijke klap in ons gezicht. We konden het toch niet zo laten?”.

Antoinette Hertsenberg

“Diezelfde week, in november 2017, belde mijn broer mij op dat ik onmiddellijk de televisie aan moest zetten op een item in De wereld draait door. Antoinette Hertsenberg vertelde daar over de bacteriofaag. Dat is simpel gezegd een klein virus dat zich in de bacterie nestelt, daar een enzym uitscheidt en de bacterie kapotmaakt. In tegenstelling tot antibiotica doodt een faag één specifieke bacterie. Bijkomend voordeel is dat het lichaamseigen is en dus geen bijwerkingen heeft. De behandeling biedt geen garantie, maar kan veel aandoeningen behandelen: urineweginfecties, luchtweginfecties, maagdarminfecties, maar ook huidproblemen.”

“De tranen stroomden over mijn wangen terwijl ik naar het tv-item keek en Hertsenberg hoorde vertellen. Ik voelde: dit kon voor Marit nog weleens de oplossing zijn. Nadeel: de wet- en regelgeving in Nederland laat de behandeling niet toe. In Georgië wel. In januari 2018 reisden we daarom af naar de hoofdstad Tbilisi.”

Bacteriofagenbehandeling

“Tijdens de 2 weken durende behandeling dronk Marit 2 keer per dag een klein flesje met daarin de bacteriofagen en kreeg 3 keer via een het katheter de fagen toegediend. Dat is erg heftig om te zien en ging dan ook niet zonder tranen. Maar binnen 7 dagen zag ze de eerste resultaten, die tot op de dag van vandaag voortduren.”

“Ze heeft sindsdien geen pijn meer gehad en minstens even belangrijk: ze leeft nu zoals een puber van 14 zou moeten leven. Het is onbegrijpelijk dat er niet meer gedegen onderzoek mogelijk is naar fagenbehandeling.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Marit voor en na de bacteriofagenbehandeling. Links: december 2017, rechts: december 2018.

“Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden deze behandeling niet. Om de kosten van het medische avontuur te dekken, zijn we destijds een crowdfunding gestart. Om de mensen die meebetaalden op de hoogte te houden van de behandeling, richtte ik een Facebookpagina op. De pagina werd vervolgens opgepikt door geïnteresseerden en de vragen over de fagenbehandeling stróómden binnen. Ondertussen heb ik er mijn fulltime baan van gemaakt: ik geef mensen advies en ben het tussenpersoon van de Eliava kliniek in Georgië. Die communicatie kan immers nog weleens vastlopen. Ik probeer de mensen wegwijs te maken in dit hoopvolle traject. Wat haar heeft geholpen, kan anderen immers ook helpen.”

Bacteriofagen in Nederland