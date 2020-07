Onderzoek wijst uit: behoud borst zorgt voor beter herstel na kanker

Vrouwen die kiezen voor een borstreconstructie of borstbesparende operatie bij borstkanker, voelen zich mentaal beter na kanker dan vrouwen die zonder borst verder moeten. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Voor het eerst werd onderzocht wat de invloed van verschillende borstkankerbehandelingen is op het welzijn van patiënten na hun ziekte. Hoe ervaren zij de kwaliteit van leven na de kanker? Voor vrouwen die hun borst hebben kunnen behouden of hebben laten reconstrueren zijn de resultaten het positiefst.

Advertentie

Onderzoek

Het Erasmus MC ondervraagde bijna tweeduizend vrouwen die tussen 2008 en 2019 behandeld werden voor borstkanker. In vragenlijsten moesten zij hun kwaliteit van leven beoordelen. Zo’n onderzoek is volgens plastisch chirurg Marc Mureau belangrijk. Steeds meer mensen overleven borstkanker en het is goed om te weten wat de effecten van verschillende kankerbehandelingen zijn. Zo kunnen artsen mensen met borstkanker beter adviseren over de behandeling.

Sex

Nu blijkt een borstamputatie de grootste negatieve invloed te zijn op de kwaliteit van leven van ex-borstkankerpatiënten. Vrouwen die hiermee te maken kregen, geven overwegend aan minder goed in hun vel te zitten en minder te genieten van sex.