Kijkers geraakt door behulpzame buren in ‘Steenrijk, straatarm’

Woensdagavond zien de kijkers van Steenrijk, straatarm hoe de rijke familie Beck haar luxueuze villa in Dubai verlaat om te ruilen met de arme familie De Groot uit Apeldoorn.

Kijkers zijn flink geraakt door de aflevering en dat komt vooral door de lieve buren van de familie De Groot.

De familie De Groot heeft het niet makkelijk. Ab, de vader van het gezin, werd door zijn werkgever maandenlang niet uitbetaald. Hierdoor kregen ze het financieel zwaar en moesten ze er alles aan doen om het gezin draaiende te houden. Ze hebben daarbij de hulp van de voedselbank hard nodig. Wekelijks moeten ze met ongeveer 80 euro rondkomen. Tijdens deze moeilijke periode verloor het gezin het contact met een van hun dochters, een groot verlies voor de familie.

Nieuwe tuin

De familie Beck leeft in een totaal andere situatie. Ze wonen in Dubai en kunnen maar liefst € 1600,- per week uitgeven. Naast het vaste inkomen dat ze hebben, houden ze zich bezig met het opknappen van meubels. Terwijl de familie Beck in Nederland is, willen ze familie De Groot verrassen. Daarom besluiten ze hun tuin op te knappen. Hierbij steken ook alle buren de handen uit de mouwen en dat weet de kijker te raken.

Wat een lieve buren !! Daar ben ik zo mee gezegend …… 😊 #steenrijkstraatarm — Juf Dyna Miek (@JufDynaMiek) March 4, 2020

Heel bijzondere uitzending van #steenrijkstraatarm ik zit hier te janken op de bank….twee lieve gezinnen ❤️ — Anita Bosman (@Anita_leef247) March 4, 2020

Wat een verschil van mensen tov al die vreselijke aanstellers die nog geen week in het arme huis konden overleven. #steenrijkstraatarm — Ziggy (@ziggyconner) March 4, 2020

#steenrijkstraatarm Wow, het rijke gezin weet van aanpakken!! Respect!! — Wybren (@DerWybren) March 4, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock