Sjaak (80) is van z'n fiets geslagen, maar kan het gelukkig nog wel navertellen

De 80-jarige Sjaak Palsma werd afgelopen weekend in Egmond aan den Hoef van zijn fiets zijn geslagen. Sjaak heeft er een gebroken neus en drie gebroken vingers aan over gehouden. De dader is gevlucht.

Klappen

Sjaak was zaterdag lekker aan het fietsen, toen een man op een mountainbike hem tegemoet kwam. “Op tien meter afstand zag ik dat hij veel snelheid had”, legt hij uit. “Hij zette zelfs aan om nog harder te gaan rijden om door de bocht te kunnen, maar daar zat ik juist in. Ik kon ‘m net ontwijken, maar riep wel: ‘Jonge, doe normaal!'” Daar was de mountainbiker niet blij mee. Hij kwam terug. “Hij kwam naast me fietsen en toen vroeg hij wat ik tegen hem zei. ‘Dat je normaal moet doen’, zei ik. Nou, toen kreeg ik dus een kaakslag.”

Op het matje

De bejaarde man raakte flink gewond. Naast een gebroken neus en drie gebroken vingers heeft hij ook zijn hand zwaar gekneusd en zit hij vol blauwe plekken. Sjaak is zich kapot geschrokken, maar het gaat momenteel naar omstandigheden goed met hem. “Maar degene die het gedaan heeft, moet op het matje worden geroepen”, zegt zoon Erwin. Op het moment van het ongeluk werd ook de Ronde van Noord-Holland gereden, maar daar deed de dader zeker niet aan mee. Erwin legt uit dat hij de andere kant op fietste en op een mountainbike zat.

Boos

Bovendien waren de deelnemers van die wedstrijd erg aardig voor Sjaak. “Zij hebben mij geholpen en bleven bij mij tot de ambulance gearriveerd was”, vertelt hij. Hij is blij dat hij het nog kan navertellen, maar hij is wel boos op de dader die gewoon doorfietste. “Hij had z’n excuses aan moeten bieden.”

Getuigen

De politie is op dit moment op zoek naar de dader en mogelijke getuigen. Volgens de politie gaat het om een blanke man tussen de 25 en 30 jaar met donker, kort geknipt haar. Hij had een donkere broek en shirt aan en fietste op een donkere mountainbike. Mensen die meer informatie denken te hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Eventueel anoniem via 0800-7000.

Bejaarde man (80) van fiets geslagen – dader gezocht Delen =ook meehelpen Een 80-jarige man heeft ernstig letsel opgelopen bij een mishandeling op de Herenweg in Egmond aan den Hoef. Dit gebeurde… https://t.co/BT7DVKTJ9x — 112 Politie (@112Politie) April 23, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hart van Nederland & NH. Beeld: Facebook