Bejaarde vrouw belt politie terwijl inbreker nog naast haar bed staat 

Dat was schrikken voor een 90-jarige vrouw het Brabantse Zundert, toen ze ’s avonds laat wakker schrok van een inbreker pal naast haar bed.

Maar in plaats van de benen te nemen of haar aan te vallen, ging de dief gewoon rustig door.

Wegwezen

Toen de vrouw haar ogen opende, zag ze hoe een man in haar nachtkastje aan het rommelen was, zo meldt de politie. Wegwezen, riep ze naar ‘m. Maar hij reageerde daar niet op en bleef speuren naar spullen.

112 bellen

De dappere dame klom uit bed en liep naar de woonkamer, waar de dief duidelijk ook al door alle lades en kastjes was geweest. Ze pakte de telefoon en belde 112. Toen werd het de man wel te heet onder de voeten en vluchtte hij via de achterdeur.

Sieraden

Of de dader ook is opgepakt, is niet duidelijk. Hij heeft de vrouw onder andere van sieraden en waardepapieren bestolen. En reken maar dat ze er flink van ondersteboven moet zijn geweest. Dat is toch je nachtmerrie, wakker worden en zo’n griezel naast je bed zien staan? Godzijdank is ze welk geweld dan ook bespaard gebleven.

