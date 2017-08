Bejaarden (pas) gered uit overstroomd tehuis nadat hartverscheurende foto viral gaat

In een verzorgingstehuis in Texas kwamen bejaarden tot aan hun middel in het water te zitten door orkaan Harvey. Dit leverde een hartverscheurende foto op.

Nog hartverscheurender, is dat de hulpdiensten pas uren nadat deze foto gemaakt werd ter plaatse waren.

Met rollator in het koude water

Op social media is er dan ook veel te doen om de foto. Sommigen dachten (hoopten) zelfs dat het gefotoshopt was. Maar het was de realiteit voor zo’n 15 ouderen, hun verzorgers én een kat in het Amerikaanse verzorgingstehuis Late Vite Belle. Veel van de bejaarden zaten in een rolstoel en sommigen gebruikten een rollator of zuurstoffles.