Bekend Nederland reageert aangeslagen op overlijden Bibian Mentel

Drievoudig paralympisch kampioene Bibian Mentel is op 48-jarige leeftijd overleden. Dit verdrietige nieuws werd maandagavond bekendgemaakt. BN’ers reageren aangeslagen op haar dood en plaatsen op social media massaal een eerbetoon.

Dit is slechts een greep uit de prachtige berichten die online zijn geplaatst.

Edwin Spee

Edwin Spee, de man van Bibian Mentel, staat op Instagram stil bij het overlijden van zijn ‘beste maatje’. Hij plaatst een prachtige foto van hem en Bibian samen en schrijft daar een emotioneel bericht bij: “Verdrietig maar trots!! Met veel verdriet moet ik afscheid nemen van mijn mooie vrouw, lieve vriendin, beste maatje en de vrouw die mij leerde waar het echt om gaat in het leven.”

Barbara Barend

Barbara Barend plaatste twee lieve foto’s van haar en Bibian samen. In het onderschrift steekt ze de familie een hart onder de riem, maar neemt ze ook de ruimte om een berichtje achter te laten voor haar vriendin. “Lieve Bieb, verdomme, veel te vroeg. Zal je missen en heb je beloofd je boodschap en nalatenschap altijd voort te zeggen. Dank voor alle mooie momenten en wijze lessen tot het allerlaatste moment.”

Rossana Kluivert

Rossana Kluivert liet van zich horen met een mooie foto van haar en Bibians familie samen. “Rust zacht lieve schat. Wij koesteren de mooie momenten die we met je hebben mogen doorbrengen. Jullie gezin is een aaneenschakeling van goede energie en dat zal altijd zo blijven.”

Katja Schuurman

Katja Schuurman schrijft op Instagram een emotionele boodschap: “Lieve Bibian, dank je wel voor alles dat jij gegeven hebt. We huilen om jouw heengaan. Maar we zijn zó blij dat jij er was. En dat je er altijd zal zijn, in onze harten. En als we bij de pakken neer dreigen te gaan zitten, hoop ik dat we jouw positiviteit en levenslust memoreren. Je bent een held. Een ster. Een voorbeeld. Ik huil nu. En morgen hoop ik vooral te lachen om het fantastische mens dat je bent. Bent. Want jij gaat nooit voorbij.”

Lieke van Lexmond

De laatste woorden van Bibian op tv hebben Lieke van Lexmond ontzettend geraakt. Op Instagram schrijft ze: “Zoveel liefde met de mensen om je heen, je stralende ogen. Ik wens dat je familie altijd jouw kracht bij zich blijft voelen zodat het gemis soms een beetje verzacht wordt. Je hebt de wereld hier mooier gemaakt. Ik wens je een hele mooie reis zonder strijd, maar in liefdevolle overgave.”

Mark Rutte

Mark Rutte laat weten dat hij bedroefd is door het overlijden van Bibian. “Een icoon van de Nederlandse Paralympische sport. Met haar positiviteit en immense doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allen. Ik wens haar nabestaanden veel sterkte met dit grote en verdrietige verlies”, schrijft de demissionair-president op Twitter.

Bas Smit

Bas Smit deelt op Instagram een filmpje dat hij dit weekend nog van haar ontving. In de video bedankt Bibian hem voor de challenge die hij op heeft gezet voor haar Mentelity Foundation.

Quinty Trustfull

Quinty Trustfull plaatste een selfie van haar en Bibian op Instagram. In het onderschrift roept ze op om Mentelity Foundation te steunen en wenst ze de nabestaanden veel sterkte. Ook schrijft ze: ” Een inspiratiebron voor ons allemaal! Ik koester onze mooie gesprekken, jouw lieve berichtjes, en onze knuffels. 14 april zouden we nog een prachtige avond hebben, met en voor jou. Nu zal ik die avond een borrel op je nemen.”

Samantha Steenwijk

Samantha Steenwijk plaatste een hartverwarmende video van haar en Bibian online. In het onderschrift vertelt ze hoe het was toen ze het verschrikkelijke nieuws te horen kreeg en hoe dankbaar ze is dat ze vorige week nog op de rand van Bibians bed mocht zitten. “Dit filmpje heeft ons toen nog vreselijk laten lachen, daarom is dit mijn mooiste herinnering met jou. Je hebt me zoveel geleerd, met je grote hart en je brede lach. Ik zal je voor altijd missen lieve vriendin.”

Chantal Janzen

Chantal Janzen plaatste een kiekje uit de oude doos. In 2019 deed Bibian mee aan het programma Dancing with the stars dat Chantal presenteerde. “Zo herinner ik me jou. Inspirerend, stralend, lachend, vol liefde en levenslust. Zo, en niet anders. Onze harten huilen. Maar wat een geluk dat we je mochten leren kennen.”

Claudia de Breij

“Dag schitterende Bibian, dag geweldige winnaar. Zelfs voor een potje tafeltennis afgelopen zomer bij Nick en Simon op de Driesterrencamping kon je de motivatie opbrengen om alles te geven en te genieten van de winst”, begint Claudia de Breij op Instagram. “Het was een eer om je te leren kennen en ik ben dankbaar dat onze levens even kruisten.”

