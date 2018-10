Déze bekende actrice is door Ilse Warringa geweigerd voor een rol in De Luizenmoeder

Een rol in De Luizenmoeder staat vast bij menig acteur en actrice op het verlanglijstje. Zo ook bij Plien van Bennekom, maar zij is tot twee keer toe geweigerd.

Toen haar collega en vriendin Bianca Krijgsman – met wie ze bekend werd door het tv-programma Zaai in de jaren negentig en al jaren in het theater staat – de rol van hulpmoeder Nancy kreeg, wilde Plien ook dolgraag in De Luizenmoeder spelen. Maar daar stak Ilse Warringa, a.k.a. juf Ank, een stokje voor.

De grote Plien & Bianca-show

“Toen Ilse Warringa De Luizenmoeder aan het casten was, heb ik tegen haar gezegd: ‘Ik wil daar ook in!'”, laat de actrice aan weekblad Weekend weten. Maar Ilse was bang dat het ‘de grote Plien & Bianca-show’ zou worden als beide dames in de serie zouden spelen.

Seizoen 2

Ook voor het komende tweede seizoen probeerde Plien zich nog bij de cast te voegen. Er was namelijk een rol vrij, maar dat was die van een fotograaf die alleen maar scènes met Bianca zou spelen. En tja, dan wordt het inderdaad wel héél veel Plien en Bianca “en dat leidt erg af”, zou Ilse gezegd hebben.

Niet voor het succes

Maar no hard feelings, stelt Plien Nederland gerust. “Maar als Ilse belt, dan zeg ik natuurlijk ja.” Ze wil vooral graag in de serie omdat het haar zo lollig en gezellig lijkt op de set, niet vanwege het daverende succes. “Maar dat gelooft natuurlijk niemand, haha.”

De opnames voor het tweede seizoen van De Luizenmoeder zijn momenteel in volle gang. Wanneer de nieuwe reeks op tv verschijnt, is nog niet bekend.

