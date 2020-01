Déze bekende actrice schittert binnenkort ook in GTST

Het is een komen en gaan in het fictieve dorpje Meerdijk. Nadat onder andere Brit Scholte Neerlands langslopende serie plots verliet, maakten onder andere Cas Jansen en Johnny Kraaijkamp na jaren weer hun opwachting in GTST. Binnenkort voegt déze actrice zich daar ook nog eens bij.

Dat blijkt woensdagavond uit de trailer van komende maand februari, waarin een voorproefje van de hoogtepunten van de serie wordt gegeven.

Advertentie

Nieuw gezicht

Niemand minder dan actrice Bo Maerten maakt binnenkort haar intrede in Meerdijk. Ze speelt de rol van de nog onbekende restaurateur Amelie Hendrix. Over haar rol is verder nog niet heel veel bekend. Maar wel weten we al dat ze het pad gaat kruisen met de gevreesde Ludo Sanders. Als dat maar goed gaat…

Bo Maerten

Doet de naam Bo Maerten nog geen belletje bij je rinkelen? De actrice werd geboren op 10 oktober 1992 en heeft al vele televisierollen op haar naam staan. Zo speelde de brunette langere tijd in de serie Onderweg naar morgen, en was ze onder andere nog te zien in Feuten en Van God los. In 2018 was Maerten als Minke te zien in de televisieserie Nieuwe buren.

View this post on Instagram A post shared by bo rose maerten (@bomaerten) on Oct 20, 2019 at 11:23am PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress