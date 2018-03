Dít bekende duo mag zich binnenkort voor heel even inwoner van Meerdijk noemen

Het is misschien wel een van de beroemdste plekken in Nederland: Meerdijk. Hoe graag je het ook zou willen, je kunt niet zomaar in de GTST-stad gaan wonen. Toch is er een duo dat binnenkort voor heel even naar Meerdijk verhuist.

Radio 538-dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga mogen zich op 9 april namelijk voor één dag inwoner van Meerdijk noemen. Die dag maken ze eenmalig hun radioshow vanuit het beroemde café ‘De Koning’ en ook zullen ze ‘Hotel de Rozenboom’ en een aantal huizen bezoeken. Niemand minder dan Ludo Sanders mocht dat de heren vanmiddag in de show vertellen. Hij vertelde: “Meerdijk is heel moeilijk toegankelijk voor mensen van buitenaf, maar jullie hebben wel de juiste man aan de lijn. Ik krijg alles gedaan bij Ludo, hij gaat regelen dat jullie kunnen uitzenden vanuit café de Koning. Ik vind de bitterballen er niet zo goed, maar het is wel de oudste kroeg van Nederland dus wat dat betreft een mooie locatie!”

Exclusieve nieuwtjes

Deze speciale uitzending is onderdeel van de ‘Coen en Sander Bucketlist Show’. Eerder mochten de twee al uitzenden vanaf Schiphol. Tijdens deze uitzending zullen acteurs, schrijvers en de makers van de serie aanschuiven. Ook zullen er exclusieve nieuwtjes bekend worden én mogen de twee live een scène opnemen met de acteurs. Of deze scène ook echt te zien zal zijn in de soap, is niet helemaal duidelijk.

