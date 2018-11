Déze bekende GTST-acteur verlaat na twaalf jaar de soap

Een van de vaste inwoners van Meerdijk gaat het soapdorp na twaalf jaar verlaten. De laatste scènes zijn al opgenomen en een compleet nieuwe toekomst staat voor de deur.

Acteur Ruud Feltkamp maakt in RTL Boulevard bekend dat hij na 12,5 jaar GTST gaat verlaten omdat hij een bedrijf gaat opzetten met zijn broer.

Familie Alberts

In 2006 was Ruud Feltkamp voor het eerst te zien in de soap als Noud Alberts. In 12,5 jaar maakte hij veel mee in de soap. Van ongelukken tot bruiloften en ruzies, niets bleef hem bespaard. Noud is een van de populairste personages in de soap en zijn vertrek zal dan ook zwaar vallen bij de fans. Daar komt nog eens bij dat Noud het laatste familielid van de familie Alberts is die nog in de soap te zien is. De familie Alberts heeft nu officieel de soap verlaten.

Beelden

Hoe Noud de serie gaat verlaten, is niet bekend. In de eerste beelden van de volgende afleveringen is te zien dat Noud en Kimberly uit elkaar zijn en dat ook Nina geen toekomst met hem ziet. In de promo zie je hoe Noud zijn oma Laura huilend in de armen valt. Wat de reden is, dat is nog niet duidelijk. Maar dat hij vertrekt uit Meerdijk is zeker. Wanneer Noud voor het laatst te zien is in de soap is ook niet bekend.

