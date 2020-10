Bekende James Bond-acteur Sean Connery (90) overleden

De Schotse acteur Sean Connery, die wereldwijd faam verwierf met zijn rol als James Bond, is op 90 jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Britse omroep BBC.

Het is nog niet bekend wanneer en waaraan de acteur is overleden.

James Bond

Hoewel Connery in talloze films te zien was, is hij bij het grote publiek toch vooral bekend vanwege zijn vertolking van James Bond. Connery was de eerste acteur die de spion op het witte doek mocht vertolken en speelde in maar liefst zeven James Bond-films. Naast zijn rol als James Bond is de acteur ook bekend vanwege films als ‘The Hunt for Red October’, ‘Indiana Jones and the Last Crusade’ en ‘The Rock’. In 1988 kreeg hij een Oscar voor de beste bijrol voor zijn aandeel in de film ‘The Untouchables’. Hij speelde hierin een eigenzinnige Ierse agent.