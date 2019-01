Déze bekende Nederlander maakt binnenkort zijn opwachting in GTST

Meerdijk krijgt de komende tijd veel nieuwe inwoners. Naast Bertrie Wierenga en Cecilia Adorée werd vanavond bekend dat ook Barrie Stevens zijn opwachting zal maken in GTST.

In RTL Boulevard vertelde Barrie dat hij de rol van binnenhuisarchitect Rudie gaat spelen in Goede Tijden, Slechte Tijden. Olcay Gulsen ging bij hem op bezoek en vroeg hem naar zijn nieuwe acteerklus. “Het is geweldig. Goede Tijden, Slechte Tijden is al 28 jaar een begrip in Nederland. Ik vind het een grote eer dat ik hier een rol in mag spelen. Het is zo’n geoliede machine. Van productie, schmink tot aan de catering… het is ongelooflijk”, zei hij.

Voorbereiding

In het interview vertelt Barrie Stevens ook dat je wel goed voorbereid moet zijn voor de opnames. Zo zou je maar twee keer kunnen repeteren voor de echte opnames van de soap. Of hem dat goed is gelukt, zullen we al snel zien. Barrie is vanaf volgende maand te zien in de afleveringen.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.