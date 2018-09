Diverse bekende Nederlanders herdenken Koos Alberts: "Mijn held en voorbeeld"

Diverse bekende Nederlanders herdenken de overleden volkszanger Koos Alberts met emotionele berichten op sociale media.

Koos Alberts is vandaag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat meldde zijn vrouw Joke op Facebook. Afgelopen zomer werd er blaaskanker bij hem ontdekt en was dus al enige tijd ziek.

Held en voorbeeld

Zo schrijft Frans Duijts: “Een bijzondere man is niet meer. Een voorbeeld voor vele mensen.” Mick Harren meldt dat hij trots is dat hij een album bij Koos thuis heeft opgenomen: “Koos, voor altijd in mijn hart! Na Hazes een groots icoon verloren!” Ook schrijft Frans Bauer op Twitter dat Koos zijn ‘held en voorbeeld’ is. “Rust zacht lieve Koos. Bedankt voor al die mooie momenten.”

De Toppers

De Toppers hebben een gezamenlijk bericht op Instagram geplaatst. Eerder dit jaar gaf Koos tijdens Toppers in Concert zijn laatste grote optreden. “68.000 bezoekers lieten horen en voelen hoe zijn hits zijn geworteld in de Nederlandse samenleving.” Jeroen van der Boom schrijft daarbij op zijn eigen pagina nog: “Rust zacht lieve Koos! Je zei altijd: Je doet ’t goed jongen. Dank daarvoor.”

@koosalberts 71 overleden. Na #andrehazes alweer een icoon uit het leven. Trots dat ik bij jullie thuis een album heb mogen opnemen met #bartvdpost en @henny_thijssen. Ik wens Joke en kinderen en familie en dierbaren heel veel sterkte en kracht toe pic.twitter.com/EUJHmXJxcL — Mick Harren (@MickHarren) 28 september 2018

Mijn held en voorbeeld overleden. Rust zacht lieve Koos. Bedankt voor al die mooie momenten. Volkszanger Koos Alberts (71) overleden https://t.co/gpSAigKCXs via @telegraaf — Frans Bauer (@fransbauer_) 28 september 2018

Ook NPO past zijn programmering vanavond aan. Op NPO 1 wordt om 22.25 uur een speciaal In memoriam uitgezonden, meldt SterrenNL.

Beeld: ANP