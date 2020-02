Déze bekende presentatoren duiken volgende week op in GTST

Het is de laatste tijd een komen en gaan van bekende gezichten in Meerdijk en ook volgende week is dat niet anders: niemand minder dan EditieNL-presentatoren Robbie Kammeijer (28) en Margreet Beetsma (46) maken namelijk hun debuut in de bekendste soap van Nederland.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Advertentie

Zelfde baan

De presentatoren zullen overigens niet heel erg te hoeven wennen aan hun nieuwe rol: de 2 doen namelijk in de soap verslag over de laatste ontwikkelingen in het dorp, iets wat natuurlijk erg veel lijkt op hun werk voor EditieNL. Wij gaan er dan ook vanuit dat ze veel plezier hebben gehad tijdens de opnames van de soap.

Verhaallijn

Eén ding is in ieder geval zeker: het belooft weer een spannende week te worden. Sjors doet voor de camera’s een emotionele oproep na de verdwijning van Lana en Bobby. Samen met Amir ontdekt ze het lijk van Bobby’s oom Casper, in de caravan waar de 2 zouden schuilen. De vondst roept 2 prangende vragen op: waar zijn ze naartoe gevlucht én keren ze ooit nog terug naar huis? Sjors wil in ieder geval niets liever dan haar dochter weer in de armen sluiten, zélfs als ze iets te maken heeft met de dood van Casper.

Margreet en Robbie:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Margreet Beetsma (@margreetbeetsma) op 18 Sep 2017 om 7:01 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL, Instagram