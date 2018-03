Hiep hiep hoera: déze bekende presentatrice viert vandaag haar 70e verjaardag

We kennen haar misschien vooral van ‘Het Zonnetje in Huis’ en ‘Heel Holland Bakt’, maar Martine Bijl werd in 1965 al ontdekt als zangeres. Vandaag viert ze haar 70e verjaardag.

Op haar zeventiende stond Martine al chansons zingend op het podium, pas in 1971 kreeg ze echt bekendheid bij het grote publiek door het programma ‘Wie van de drie’. Elf jaar lang was ze een vast panellid. Vanaf ’74 maakte ze daarnaast haar eigen programma (toepasselijk ‘Martine’ getiteld).

HHB

Vanaf dat moment was de blondine niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Tot voor kort kreeg ze bijvoorbeeld nog veel lof voor haar rol als presentatrice van Heel Holland Bakt, dat ze 3 seizoenen presenteerde.

Hersenbloeding

In september 2015 werd Martine getroffen door een hersenbloeding. Daar moet de presentatrice lang van revalideren en ze krijgt daarbij ook te maken met een depressie. Over die periode heeft Martine een boek geschreven waarin ze vertelt: “Toen ik een kale plek op mijn hoofd had en de deur naar mijn brein openstond, is hij erin gekropen. ‘Hij’ betekent chaos, maar ik noem hem anders, omdat ik op die manier bang voor hem ben. Wie je een naam geeft, daar moet je vriendschap mee kunnen sluiten.”

Vandaag viert Martine haar 70e verjaardag. Herkende jij haar op de foto’s van vroeger?

Beeld: ANP.